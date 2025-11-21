Cities with the fastest-growing home prices in the Port St. Lucie metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $362,117 in October, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Port St. Lucie, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#10. Jupiter Island, FL

- 1-year price change: -$85,607 (-0.9%)

- 5-year price change: +$3,876,044 (+70.2%)

- Typical home value: $9,399,823 (#1 most expensive city in metro)

#9. Jensen Beach, FL

- 1-year price change: -$34,588 (-7.7%)

- 5-year price change: +$119,326 (+40.5%)

- Typical home value: $414,273 (#6 most expensive city in metro)

#8. Sewalls Point, FL

- 1-year price change: -$33,313 (-2.5%)

- 5-year price change: +$523,548 (+67.2%)

- Typical home value: $1,302,738 (#2 most expensive city in metro)

#7. Palm City, FL

- 1-year price change: -$31,517 (-5.0%)

- 5-year price change: +$207,855 (+52.8%)

- Typical home value: $601,844 (#3 most expensive city in metro)

#6. Stuart, FL

- 1-year price change: -$29,916 (-7.5%)

- 5-year price change: +$107,379 (+40.7%)

- Typical home value: $371,292 (#8 most expensive city in metro)

#5. Hobe Sound, FL

- 1-year price change: -$29,168 (-5.6%)

- 5-year price change: +$159,820 (+47.9%)

- Typical home value: $493,615 (#4 most expensive city in metro)

#4. Port Saint Lucie, FL

- 1-year price change: -$19,013 (-4.7%)

- 5-year price change: +$130,344 (+51.5%)

- Typical home value: $383,231 (#7 most expensive city in metro)

#3. Saint Lucie, FL

- 1-year price change: -$17,045 (-3.4%)

- 5-year price change: +$156,627 (+47.0%)

- Typical home value: $489,739 (#5 most expensive city in metro)

#2. Fort Pierce, FL

- 1-year price change: -$15,414 (-5.3%)

- 5-year price change: +$92,769 (+51.4%)

- Typical home value: $273,135 (#9 most expensive city in metro)

#1. Indiantown, FL

- 1-year price change: -$11,565 (-4.4%)

- 5-year price change: +$56,181 (+29.1%)

- Typical home value: $249,483 (#10 most expensive city in metro)