America’s occupational complexion varies widely by geography. Some states run on factory floors, others in office towers and still others in hotels and hospitals. But automation, artificial intelligence and changing demand are reshaping occupations unevenly, making each state’s particular mix of jobs increasingly consequential to its economic outlook.
SmartAsset analyzed May 2025 Bureau of Labor Statistics data, the most recent available, and calculated the share of each state's wage-and-salary employment in blue-collar, white-collar and pink-collar occupations. The results show which types of work underpin each state's economy amid rapid labor-market change.
Key Findings
- Indiana is America's heart of blue-collar work. About 33% of the Hoosier workforce is employed in blue-collar occupations, the most in the United States. It's followed by Alabama at No. 2 and Wyoming at No. 3.
- White-collar occupations are a majority of jobs in only two states. Maryland ranks No. 1, with about 52% of its wage-and-salary employment in white-collar occupations. Massachusetts is the only other state where the share exceeds 50%.
- Nevada has the largest concentration of pink-collar jobs. These occupations account for more than one in three wage-and-salary jobs in the Silver State. Hawaiʻi has the second-largest share.
SmartAsset
States Ranked by Blue-Collar Workforce
1. Indiana
- Blue-collar jobs: 33.4%
- White-collar jobs: 38.9%
- Pink-collar jobs: 27.7%
2. Alabama
- Blue-collar jobs: 32%
- White-collar jobs: 40.7%
- Pink-collar jobs: 27.3%
3. Wyoming
- Blue-collar jobs: 31.9%
- White-collar jobs: 39.6%
- Pink-collar jobs: 28.5%
4. Mississippi
- Blue-collar jobs: 31.5%
- White-collar jobs: 38.9%
- Pink-collar jobs: 29.6%
5. Kentucky
- Blue-collar jobs: 31.2%
- White-collar jobs: 41.3%
- Pink-collar jobs: 27.6%
6. North Dakota
- Blue-collar jobs: 31.1%
- White-collar jobs: 40.6%
- Pink-collar jobs: 28.4%
7. Arkansas
- Blue-collar jobs: 30.7%
- White-collar jobs: 42.3%
- Pink-collar jobs: 27.1%
8. Tennessee
- Blue-collar jobs: 29.9%
- White-collar jobs: 43.1%
- Pink-collar jobs: 26.9%
9. Iowa
- Blue-collar jobs: 29.4%
- White-collar jobs: 42.1%
- Pink-collar jobs: 28.4%
10. Wisconsin
- Blue-collar jobs: 29.2%
- White-collar jobs: 42.3%
- Pink-collar jobs: 28.5%
11. Louisiana
- Blue-collar jobs: 28.9%
- White-collar jobs: 41.3%
- Pink-collar jobs: 29.8%
12. Kansas
- Blue-collar jobs: 28.6%
- White-collar jobs: 43.1%
- Pink-collar jobs: 28.3%
13. Idaho
- Blue-collar jobs: 28.2%
- White-collar jobs: 42.6%
- Pink-collar jobs: 29.2%
14. Oklahoma
- Blue-collar jobs: 28.1%
- White-collar jobs: 42.7%
- Pink-collar jobs: 29.2%
15. Michigan
- Blue-collar jobs: 27.8%
- White-collar jobs: 44.5%
- Pink-collar jobs: 27.7%
16. South Dakota
- Blue-collar jobs: 27.6%
- White-collar jobs: 40.6%
- Pink-collar jobs: 31.8%
17. Alaska
- Blue-collar jobs: 27.5%
- White-collar jobs: 45%
- Pink-collar jobs: 27.5%
18. Ohio
- Blue-collar jobs: 27.5%
- White-collar jobs: 44.9%
- Pink-collar jobs: 27.7%
19. Nebraska
- Blue-collar jobs: 27.4%
- White-collar jobs: 44.2%
- Pink-collar jobs: 28.3%
20. South Carolina
- Blue-collar jobs: 27.4%
- White-collar jobs: 42%
- Pink-collar jobs: 30.6%
21. Georgia
- Blue-collar jobs: 27.1%
- White-collar jobs: 45.7%
- Pink-collar jobs: 27.2%
22. West Virginia
- Blue-collar jobs: 27%
- White-collar jobs: 43.3%
- Pink-collar jobs: 29.8%
23. Nevada
- Blue-collar jobs: 26.5%
- White-collar jobs: 38.7%
- Pink-collar jobs: 34.9%
24. Illinois
- Blue-collar jobs: 26.3%
- White-collar jobs: 46.1%
- Pink-collar jobs: 27.6%
25. North Carolina
- Blue-collar jobs: 26.1%
- White-collar jobs: 45%
- Pink-collar jobs: 28.9%
26. Utah
- Blue-collar jobs: 26%
- White-collar jobs: 47.8%
- Pink-collar jobs: 26.3%
27. Texas
- Blue-collar jobs: 25.9%
- White-collar jobs: 46.9%
- Pink-collar jobs: 27.2%
28. Missouri
- Blue-collar jobs: 25.5%
- White-collar jobs: 45.4%
- Pink-collar jobs: 29.2%
29. New Mexico
- Blue-collar jobs: 25.3%
- White-collar jobs: 44.3%
- Pink-collar jobs: 30.5%
30. Pennsylvania
- Blue-collar jobs: 25.2%
- White-collar jobs: 45.4%
- Pink-collar jobs: 29.4%
31. Arizona
- Blue-collar jobs: 25.1%
- White-collar jobs: 45.8%
- Pink-collar jobs: 29.1%
32. Oregon
- Blue-collar jobs: 25%
- White-collar jobs: 44.5%
- Pink-collar jobs: 30.5%
33. Maine
- Blue-collar jobs: 24.7%
- White-collar jobs: 44.3%
- Pink-collar jobs: 31.1%
34. Montana
- Blue-collar jobs: 24.3%
- White-collar jobs: 43.3%
- Pink-collar jobs: 32.5%
35. Washington
- Blue-collar jobs: 24.2%
- White-collar jobs: 47.3%
- Pink-collar jobs: 28.5%
36. Minnesota
- Blue-collar jobs: 24%
- White-collar jobs: 45.7%
- Pink-collar jobs: 30.3%
37. New Jersey
- Blue-collar jobs: 23.8%
- White-collar jobs: 48%
- Pink-collar jobs: 28.2%
38. Virginia
- Blue-collar jobs: 22.9%
- White-collar jobs: 49.2%
- Pink-collar jobs: 27.9%
39. Florida
- Blue-collar jobs: 22.9%
- White-collar jobs: 45.9%
- Pink-collar jobs: 31.2%
40. New Hampshire
- Blue-collar jobs: 22.9%
- White-collar jobs: 47.4%
- Pink-collar jobs: 29.7%
41. California
- Blue-collar jobs: 22.7%
- White-collar jobs: 45.6%
- Pink-collar jobs: 31.7%
42. Hawai’i
- Blue-collar jobs: 22.6%
- White-collar jobs: 42.7%
- Pink-collar jobs: 34.6%
43. Delaware
- Blue-collar jobs: 22.3%
- White-collar jobs: 46.5%
- Pink-collar jobs: 31.2%
44. Vermont
- Blue-collar jobs: 22%
- White-collar jobs: 47.5%
- Pink-collar jobs: 30.5%
45. Colorado
- Blue-collar jobs: 22%
- White-collar jobs: 46.8%
- Pink-collar jobs: 31.2%
46. Rhode Island
- Blue-collar jobs: 21.2%
- White-collar jobs: 47.2%
- Pink-collar jobs: 31.6%
47. Connecticut
- Blue-collar jobs: 21.1%
- White-collar jobs: 48.9%
- Pink-collar jobs: 30%
48. Maryland
- Blue-collar jobs: 20.6%
- White-collar jobs: 52.3%
- Pink-collar jobs: 27.2%
49. New York
- Blue-collar jobs: 19.6%
- White-collar jobs: 48.5%
- Pink-collar jobs: 31.9%
50. Massachusetts
- Blue-collar jobs: 19.2%
- White-collar jobs: 51.9%
- Pink-collar jobs: 28.9%
Methodology
Bureau of Labor Statistics (BLS) Occupational Employment and Wage Statistics (OEWS) data from May 2025, the most recent period available, were used to compare employment by occupational category across all 50 states. The 22 major BLS occupational groups were classified as blue collar, white collar or pink collar based on classifications published in the Journal of Money, Credit and Banking, and employment within those groups was summed for each state. Source data providers are not affiliated with, and do not endorse or sponsor, this study or its findings.
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