How much house does $500,000 buy you in Pensacola?

Redfin Real Estate compiled a list of homes for sale up to $500,000 in Jacksonville, FL. (Alena Mozhjer // Shutterstock/Alena Mozhjer // Shutterstock)
By Stacker

Back in 2014, spending $500,000 on a house was generally reserved for high earners. The typical U.S. home sold for $159,000, while starter homes averaged just $101,000. Fast-forward to today, and prices have more than doubled: A standard home now sells for $440,000, with starter homes approaching $300,000.

These current prices have put homeownership out of reach for many – and things don't look to be improving. Prices are still rising, affordability keeps dropping, and starter homes are becoming harder to find as home values climb. This has created a very sluggish and difficult housing market. In fact, even the usual busy spring and summer buying seasons were unusually slow this year.

While $500,000 once stretched much further, in many cities today, it's not nearly enough. But what about Pensacola?

To find out, Redfin Real Estate found listings near the $500,000 mark to see what types of homes you can actually afford in Pensacola right now. Listings below $500,000 were included if necessary.

11436 High Springs Rd, Pensacola, FL 32534
- Price: $498,000
- 6 bedrooms, 4.5 bathrooms
- Square feet: 4,369
- See 11436 High Springs Rd, Pensacola, FL 32534 on Redfin.com

320 Nowak Rd, Cantonment, FL 32533
- Price: $499,000
- 5 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,036
- See 320 Nowak Rd, Cantonment, FL 32533 on Redfin.com

2162 Las Vegas Trl, Navarre, FL 32566
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 4 bathrooms
- Square feet: 2,684
- See 2162 Las Vegas Trl, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

2719 Ashbury Ln, Cantonment, FL 32533
- Price: $498,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,394
- See 2719 Ashbury Ln, Cantonment, FL 32533 on Redfin.com

887 Legacy Oaks Dr, Pensacola, FL 32514
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 3,271
- See 887 Legacy Oaks Dr, Pensacola, FL 32514 on Redfin.com

1029 Steel Ct, Milton, FL 32583
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 3.5 bathrooms
- Square feet: 2,800
- See 1029 Steel Ct, Milton, FL 32583 on Redfin.com

10050 Beulah Rd, Pensacola, FL 32526
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 3,749
- See 10050 Beulah Rd, Pensacola, FL 32526 on Redfin.com

5587 Mill Race Cir, Milton, FL 32571
- Price: $499,999
- 4 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 2,497
- See 5587 Mill Race Cir, Milton, FL 32571 on Redfin.com

5111 Keystone Dr, Gulf Breeze, FL 32563
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,540
- See 5111 Keystone Dr, Gulf Breeze, FL 32563 on Redfin.com

7616 Burnside Loop, Pensacola, FL 32526
- Price: $498,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,332
- See 7616 Burnside Loop, Pensacola, FL 32526 on Redfin.com

6025 Happy Hollow Dr, Milton, FL 32570
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,151
- See 6025 Happy Hollow Dr, Milton, FL 32570 on Redfin.com

1047 Woodlore Cir, Gulf Breeze, FL 32563
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,312
- See 1047 Woodlore Cir, Gulf Breeze, FL 32563 on Redfin.com

3304 Secret Isle Way, Navarre, FL 32566
- Price: $499,900
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,169
- See 3304 Secret Isle Way, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

23 E Brainerd St, Pensacola, FL 32501
- Price: $499,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,848
- See 23 E Brainerd St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com

3139 Live Oak St, Navarre, FL 32566
- Price: $500,000
- 4 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,800
- See 3139 Live Oak St, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

5553 Ponte Verde Rd, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,900
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,475
- See 5553 Ponte Verde Rd, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

1750 N Reus St, Pensacola, FL 32501
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 2,084
- See 1750 N Reus St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com

1431 Lemhurst Rd, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,891
- See 1431 Lemhurst Rd, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

7272 Manatee St, Navarre, FL 32566
- Price: $499,500
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,239
- See 7272 Manatee St, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

8870 Farmhouse Ln, Milton, FL
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 8870 Farmhouse Ln, Milton, FL on Redfin.com

2882 Lewis Rd, Milton, FL 32570
- Price: $499,999
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 2,000
- See 2882 Lewis Rd, Milton, FL 32570 on Redfin.com

2810 Magnolia Ave, Pensacola, FL 32503
- Price: $499,800
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,756
- See 2810 Magnolia Ave, Pensacola, FL 32503 on Redfin.com

645 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,742
- See 645 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

612 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,739
- See 612 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

616 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,739
- See 616 Lost Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

16470 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $500,000
- 3 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,237
- See 16470 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

8522 Gulf Blvd, Navarre, FL 32566
- Price: $499,000
- 2 bedrooms, 3 bathrooms
- Square feet: 1,294
- See 8522 Gulf Blvd, Navarre, FL 32566 on Redfin.com

217 W Jackson St, Pensacola, FL 32501
- Price: $499,899
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,600
- See 217 W Jackson St, Pensacola, FL 32501 on Redfin.com

14504 Salt Meadow Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $499,950
- 2 bedrooms, 2.5 bathrooms
- Square feet: 1,506
- See 14504 Salt Meadow Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

13753 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507
- Price: $498,000
- 2 bedrooms, 2 bathrooms
- Square feet: 1,128
- See 13753 Perdido Key Dr, Pensacola, FL 32507 on Redfin.com

This story was produced by Redfin Real Estate and reviewed and distributed by Stacker.

On AirPOWER Orlando - Orlando's New #1 For All The Hits Logo
    View All
    1-321-821-2000

    Download the Power App!

    "Alexa, Play Power Orlando!"

    mobile apps

    Everything you love about powerorlando.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!