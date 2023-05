F1 schedule 2023: Dates and locations for all 23 races

F1 embarks on a 23-race schedule in 2023, beginning Sunday, March 5, in Sakhir, Bahrain and concluding Nov. 26 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. The series will visit 20 countries on five continents, including three races in the United States (Miami, Las Vegas and Austin, Texas).

1. Bahrain Grand Prix

Sakhir International CircuitMarch 5, 10 a.m. ETPodium: Max Verstappen, Sergio Perez, Fernando Alonso

2. Saudi Arabia Grand Prix

Jeddah Corniche CircuitMarch 19, 1 p.m. ETPodium: Sergio Perez, Max Verstappen, Fernando Alonso

3. Australian Grand Prix

Albert Park Street Circuit, Melbourne, AustraliaApril 2, 1 a.m. ETPodium: Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso

4. Azerbaijan Grand Prix

Baku City CircuitApril 30, 7 a.m. ETPodium: Sergio Perez, Max Verstappen, Charles Leclerc

5. Miami Grand Prix

Miami International AutodromeMay 7, 3:30 p.m. ET

6. Emilia-Romagna Grand Prix

Dino & Enzo Ferrari Autodrome, Imola, ItalyMay 21, 9 a.m. ET

7. Monaco Grand Prix

Monaco Street CircuitMay 28, 9 a.m. ET

8. Spanish Grand Prix

Barcelona-Catalunya CircuitJune 4, 9 a.m. ET

9. Canadian Grand Prix

Gilles Villenueve Circuit, MontrealJune 18, 2 p.m. ET

10. Austrian Grand Prix

Red Bull Ring, Spielberg, AustriaJuly 2, 9 a.m. ET

11. British Grand Prix

Silverstone Circuit, Northamptonshire, EnglandJuly 9, 10 a.m. ET

12. Hungarian Grand Prix

Hungaroring, Budapest, HungaryJuly 23, 9 a.m. ET

13. Belgian Grand Prix

Spa-Francorchamps Circuit, Spa, BelgiumJuly 30, 9 a.m. ET

14. Dutch Grand Prix

Zandvoort CircuitAugust 27, 9 a.m. ET

15. Italian Grand Prix

Monza National AutodromeSeptember 3, 9 a.m. ET

16. Singapore Grand Prix

Marina Bay Street CircuitSeptember 17, 8 a.m. ET

17. Japanese Grand Prix

Suzuka International Racing CourseSeptember 24, 1 a.m. ET

18. Qatar Grand Prix

Lusail International CircuitOctober 8, 1 p.m. ET

19. United States Grand Prix

Circuit of the Americas, Austin, TexasOctober 22, 3 p.m. ET

20. Mexico City Grand Prix

Rodríguez Brothers AutodromeOctober 29, 4 p.m. ET

21. Sao Paulo Grand Prix

José Carlos Pace AutodromeNovember 5, noon ET

22. Las Vegas Grand Prix

Las Vegas Strip Street CircuitNovember 19, 1 a.m. ET

23. Abu Dhabi Grand Prix

Yas Marina CircuitNovember 26, 8 a.m. ET